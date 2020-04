Dani Alves ilusionó a todos: "No estaría mal retirarme en Boca"

Si algo ha demostrado la llegada de Daniele De Rossi el año pasado, es que Boca está al alcance de cualquier figura mundial.

Sin embargo, este jueves el que dio la nota fue Dani Alves, quien dio una entrevista con Instagram live.

El periodista @andrescantorgol le dijo: "No te retires que te falta uno, uno de tus sueños. Cuando termine el contrato tenés que terminar jugando en Boca".

La respuesta del ex Barcelona ilusionó a todos los hinchas del Xeneize: "No estaría mal. La gente sabe de mi cariño que tengo por Boca".

Además, agregó: "No es por puro bla bla, siempre me ha despertado algo diferente. Cuando miras fútbol, no se porqué, hay algunas situaciones que te identifican y asi me pasó en Barcelona".

¿Y si te llama Román, Dani?

Lee También