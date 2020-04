Dayro cuenta su difícil momento en Argentina: "Estoy solo, es complicado"

#QuédateEnCasa es el numeral en las redes sociales que está inundando en todo el mundo para concientizar a los ciudadanos del mundo sobre la importancia de quedarse en e hogar para controlar la pandemia del Coronavirus.

Por esto, la gran mayoría de personas en la actualidad están en sus casas y los futbolistas en todo el planeta también se han quedado parados para evitar el contagio.

Y en Argentina no ha sido la excepción y muchos de los jugadores han aprovechado las redes sociales para incentivar a la gente que se quede en casa, así como para mostrar que siguen haciendo ejercicio.

Hace algunos días se conoció un video de Dayro Moreno, el delantero de Talleres de Córdoba haciendo una jornada de entrenamiento casero con juegos de pesas y música a todo volumen. Pero detrás de eso hay una difícil historia.

"Mi familia se encuentra bien gracias a Dios, yo acá estoy solo. Mi esposa e hijos están en Colombia. Ha sido complicado estar sin ellos", declaró el jugador de Talleres de Córdoba para el diario La Voz de Argentina.

Dayro Moreno a diario @LAVOZcomar y @MundoDcomar: 1)"A @NahuelBustosok le aconsejo: 'hay que ser una gran persona, antes que un gran goleador'". 2)"Trabajo para estar al 100% para jugar en el 11". 3)"Estoy agradecido a #Talleres. Soy extranjero y me hicieron sentir como en casa". pic.twitter.com/sjYvcwsrEO — Hugo García (@HGarcia_MundoD) April 16, 2020

Y agregó: "Yo estoy bien. No he tenido síntomas, ni nada. Ya Dios hará que todo esto pase", sin embargo, todos sabemos que pasar estos días solo no es la mejor recomendación, incluso para los futbolistas.

