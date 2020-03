Dayro Moreno causa conmoción con su nuevo look: "Tiene 87 años"

Dayro Moreno sigue siendo uno de los jugadores colombianos más destacados en Argentina y en el último partido de Talleres de Córdoba fue uno de los más destacados en la victoria 2-0 contra Colón de Santa Fe.

Aunque no hizo goles, fue partícipe de la jugada para la segunda anotación, pero el artillero colombiano no fue protagonista solo por cómo jugó, si no cómo lució en la cancha.

Dayro, hace algunos meses también había dado de qué hablar por su cambio de look y apareció con su pinta más 'fashion': pantaloneta, medias largas y las gafas de sol más exóticas que le hayamos visto.

Pues ahora, el delantero quiso sorprender, pero con el color de su pelo y en el último partido apareció completamente blanco, como si ya fuera todo un anciano.

un crack dayro moreno que a sus 87 años sigue jugando al fútbol. pic.twitter.com/JIHgmz5deX — Geofilo Tutiérrez (@javie_ese) March 9, 2020

Obviamente, en las redes sociales se comentó el tema y llegaron comentarios como: "Un crack Dayro Moreno que a sus 87 años sigue jugando al fútbol", "Uy, los años se le notan a Dayro Moreno", entre otros.

