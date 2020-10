Debate por Giancula Lapadula: Hinchas lo piden, pero otros dicen que su chance pasó

A Giancula Lapadula solo le bastó un post en su cuenta de Twitter mostrando un tatuaje referente al Perú con un mensaje, para que remeciera las redes sociales con pedidos de convocatoria a la selección peruana, rechazos de algunos hinchas y algunos memes.

Benvenuto al Peruvian di Calcio. Disculpa nose italiano, la cosa que vengas a jugar a la Seleccion Peruana. El objetivo es Qatar2022 — Alexis Blanquiazul (@Altica94) October 9, 2020

Ahhhh pero si lo convocan y mete 3 goles ahí estarán callados no ? Hay que pensar con la cabeza fría necesitamos un 9, si . Puede ser Lapadula, también. Queda en GARECA el verá si lo convoca ! — El Gusito (@elgusito17) October 9, 2020

NO HACE FALTA UN DELANTERO, TU SERIAS EL IDEAL �������� — Brian Sanchez Casill (@BrianCasill) October 9, 2020

El tatuaje que para muchos representa más a un indio estadounidense que a uno peruano fue tendencia, pero el mensaje era claro, Gianluca dedicó un post al Perú, país donde nació su madre. La publicación la realizó un día después del empate de la selección peruana ante Paraguay por las Eliminatorias.

Noooo, ya estamos completos!! Y si te das cuenta... En la mayoría de comentarios se ve el reflejo de q nadie te quiere ver jugar en la selección ⚽����. Lo mejor sería q juegues x un país donde te quieran, en Perú noooo! La casa se respeta. — Paulinho (@ItaloJuanM) October 10, 2020

Cuando Gareca te fue a visitar, tomaste una decisión, se respeta, quizás nunca vayas a un mundial y quizás nunca juegues unas eliminatorias la más difícil y complicada del mundo, aquí se te hubiera querido mucho, ahora es tarde.Buena suerte. — Club social Escardo aguirre. (@HaciendaMaranga) October 9, 2020

Muchos hinchas dejaron mensajes pidiendo su convocatoria (ante la falta de un reemplazante con las características de Paolo Guerrero), mientras otros dejaban en claro que tuvo su oportunidad (se reunió con Ricardo Gareca hace algunos años), pero la rechazó para decidir jugar por la selección de Italia, donde fue convocado, pero apenas para un amistoso ante San Marino. Pese a jugar el amistoso, todavía puede ser convocado a la selección peruana, ya que no disputó un partido oficial con la azurri.

Lo cierto y más reciente es que tanto Juan Carlos Oblitas y Antonio García Pye dijeron hace ya unos meses complicado: “No es un jugador elegible. No fue inscrito en el consulado peruano cuando era menor de edad. No tiene sentido hablar del tema. Participó en un partido de su país. La FIFA no se conforma con llenar documentos. No es ciudadano peruano”, dijo Garcíe Pye en una entrevista de julio del 2020.

Por lo pronto, los delanteros con los que cuenta la selección peruana para afrontar las fechas 2, 3 y 4 de las Eliminatorias de este año (Paolo Guerrero recién estará recuperado para el 2021) son: Raúl Ruidíaz, Jefferson Farfán, Aldair Rodríguez y los locales Matías Succar y Alex Valera.

