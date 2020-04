César Augusto Londoño salió a defender a la Dimayor: "Lo hace con honestidad"

Sin ninguna duda, uno de los sectores más afectados durante la pandemia del Coronavirus a nivel global ha sido todo lo que concierne a las actividades deportivas y, obviamente, en Colombia también el fútbol ha sido uno de los principales afectados. Todas las actividades de la Dimayor se detuvieron el pasado 13 de marzo, luego de las determinaciones que tomaron las autoridades y según ellos se han tenido pérdidas por más de 80 mil millones de pesos.

Y entre los directivos de los clubes hay gran preocupación ya que por esta crisis muchos irían a la quiebra ya que no hay dinero en Dimayor y en el Gobierno no están en la disposición para ayudarlos. Por esto, se ha desatado un conflicto entre el presidente de la entidad, Jorge Enrique Vélez, y algunos de los mandatarios de los clubes ya que tanto el tema de la relación con el Gobierno y el incumplimiento con el tema del dinero de los derechos de TV internacionales están en discusión.

Jorge Enrique Vélez está en el ojo del huracán debido a los manejos del fútbol en los últimos meses.

Ante esto, han salido voces tanto en contra, como a favor de la Dimayor, estas últimas son muy pocas, pero uno de los referentes es César Augusto Londoño, quien en el programa 'El Pulso del Fútbol' se fue en contra de los dirigentes que están en contra de Vélez y dijo: "Tienen toda la libertad del mundo, de no querer al doctor Vélez como presidente. Pero para no querer, hay que tener argumentos. Ellos perdieron la votación hace 20 meses, cuando el candidato era Carlos Mario Zuluaga, el presidente de La equidad. Y la votación la perdieron, si la memoria no me falla, de una manera apabullante; 24 – 12 o 25 – 11. Y nunca se pudieron recuperar, porque son los mismos 10 equipos".

Luego se refirió a que quienes critican deberían hacerlo en las Asambleas y no en los medios de comunicación: A través de emisiones públicas de radio lo han querido tumbar, cuando el escenario indicado para protestar, para hacerle ver sus errores y equivocaciones, para decir que no están de acuerdo, es la asamblea de Dimayor. Esos 10 equipos enviaron una carta al doctor Mejía, miembro de la Federación Colombiana y expresidente del Deportivo Cali. En donde le enuncian las razones por las cuales quieren tumbar a Jorge Enrique Vélez".

Y cerró con que, como los presidentes 'disidentes' no hacen parte de los equipos grandes, no pueden dar un golpe de estado: "La presidencia de la Dimayor ha tenido errores, ha tenido equivocaciones, no ha hecho todas las cosas bien. Pero por lo menos lo hace con honestidad e independencia, que es lo que parece que no han sabido asimilar… Están haciendo circular en medios el tema de un 'golpe de estado' a la presidencia de la Dimayor. Yo lo decía, los 'golpes de estado los dan los generales y no los soldados'…

Y agregó: "¿Dónde están los equipos que realmente deben manejar el fútbol colombiano? Nacional, Junior, América, Millonarios, Deportivo Cali, Independiente Medellín, Once Caldas, Deportes Tolima ¿Dónde están los equipos que realmente llevan a la gente a los estadios, congregan afición y por los cuales los derechos de televisión, valen lo que valen? Porque si estos 10 equipos quisieran hacer una liga aparte, ¿cuánta plata de derechos de televisión darían?"

