Defensa al Patrón: "Es mentira que Ascues no haya aceptado rebaja de sueldo"

El caso de Carlos Ascues este martes movió las cosas en Alianza Lima. Se dijo que el mediocampista que suele ser convocado a la Selección Peruana no aceptó recorte salarial y que dejaría de entrenar con el primer equipo.

El mismo Victor Hugo Marulanda manifestó lo siguiente: "Todos entendieron la situación, menos Carlos Ascues". "Todos estaban de acuerdo, salvo Carlos Ascues, quien fue el único que no quiso firmar ese documento", reiteró el dirigente.

Tras estos comentarios, el asesor legal de la Safap (la agremición de fútbolistas), Jhonny Baldovino se manifestó en contra de la dirigencia de Alianza Lima.

"Tuve contacto con Carlos (Ascues) y sus representantes y en este caso hay mentiras o medias verdades. Leí en el portal de Ovación declaraciones de Víctor Hugo Marulanda en donde señalaba que Ascues no aceptó la oferta y yo diría más bien que Alianza no aceptó la oferta de Ascues", declaró el representante.

"Ascues habló con sus compañeros y le dijo que estaba de acuerdo con el recorte pero no el porcentaje. Entonces, Marulanda se equivoca en decir que el jugador fue poco solidario ya que la solidaridad es voluntaria, no es impuesta. En este caso en particular, Alianza quiso imponer un descuento a Ascues y no le permitió negociar", continuó.

Así, comienza a haber un conflicto evidente entre jugador y dirigencia. Seguramente, el caso continue y se aclare todo.

