Diario Olé: Deportivo Cali rechazó la propuesta de River por Palavecino

Agustín Palavecino parece ser uno de los futbolistas con chances más reales de llegar a River, en un mercado de pases donde los rumores de posibles llegadas y salidas del Millonario no paran de surgir.

De igual manera, la negociación habría comenzado con el pie izquierdo, ya que según informó el Diario Olé, desde Colombia respondieron la primera oferta que salio desde Núñez y dejaron en claro no estar de acuerdo con lo planteado.

Fue Marco Caicedo, presidente de Deportivo Cali, quien le afirmó al medio argentino: "Respondimos que no aceptamos la propuesta planteada y ya mandamos una contrapuesta".

¿Qué fue lo que propusieron D'Onofrio y compañía? Un préstamo por un año, con cargo y opción de compra. Pero la idea que tienen es vender al menos el 50% del pase del '10', por un monto que todavía no se conoce, pero es en dólares y seguramente a River se le vaya de las manos.

El hecho de que el contrato del jugador vence a fines de 2021 hace que no sea una opción cederlo, ya que antes deberían renovarle y él mismo rechazó esa posibilidad hace poco.

"No vamos a hablar de números, pero Deportivo Cali fijó su posición y dejó en claro qué es lo que quiere. Nuestro principal objetivo es extender el contrato de Agustín, aunque si River acepta la contrapuesta estamos dispuestos a vender al jugador", agregó el dirigente.

El que no está para nada contento es Alfredo Arias, DT del club de Cali que no quiere perder a una de sus figuras y está haciendo fuerza para lograr su cometido: "Tiene lógica que River se interese en él, pero no esperábamos que fuera ahora que estaba en tratativas de renovación. Yo espero que no se vaya. He hablado con los dirigentes y les he pedido por favor que no se vaya. Pero si eso pasa y es conveniente para el club y para el jugador, yo siempre voy a desearles lo mejor a los futbolistas porque son lo más importante".

