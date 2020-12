Descenso o final de Libertadores: Ortega enamoró hasta a los hinchas de Boca

En todas las entrevistas que se le hacen a personajes relacionados con Boca o River sale la misma pregunta: ¿Qué es peor: perder una final de Copa Libertadores o descender? Por lo general, cada invitado inclina la respuesta para el color de camiseta. Todos menos, claro, Ariel Ortega.

El Burrito, en una charla espectacular en el Libero VS, dejó una reflexión que, tranquilamente, pudo enamorar hasta a los hinchas del Xeneize.

"Las dos cosas son feas, las dos cosas no me gustarían vivirla. La camiseta de River es lo más sagrado que tengo en la vida, pero la ensuciaron otros, dirigentes, presidentes, otras personas que le hacen mal al fútbol. Esos descendieron, esos fueron a otra categoría", empezó.

Y continuó: "Perder como perdió Boca también le debe doler porque es un partido único. El hincha de River carga con eso, el hincha de Boca con lo otro. Pero eso es lo lindo porque es el folclore".

Cuando le preguntaron si le gustaría que se vuelva a dar esa final, cerró: "Me encantaría. Eso es el fútbol argentino. Se tiene que repetir. Se tienen que jugar los clásicos todos los años. No entiendo hoy como no hay clásicos, no hay visitantes, están destruyendo el fútbol".

