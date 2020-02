Hay q ser estúpido para CELEBRAR UNA DERROTA. La "U" feliminada d la CL. Porque no supo ganar d local. Cerro Porteño venció

1-0. Si es verdad, los CREMAS no hicieron un PAPELÓN. Igualmente no alcanzaron el objetivo. Primer equipo eliminado. En capilla S.Cristal(CL) y Grau (S)