Diego Maradona Jr. habló sobre el homenaje que Messi le hizo a su padre: "Me emocionó mucho"

Así como sus hermanas, Diego Maradona Jr. no dejó pasar la oportunidad para despedir a su padre a través de las redes sociales. El hijo del Pelusa, luego de varias jornadas de silencio, exteriorizó una pequeña fracción del dolor que siente al día de la fecha por la abrupta partida de su padre.

De �� a ��, de leproso a leproso ❤️��



El mejor del mundo y su homenaje a #D10S, con los colores del corazón.#DiegoEterno ♾ pic.twitter.com/VLiRjvoUAR — Newell's Old Boys (@CANOBoficial) November 29, 2020

"Cuánto fui feliz con vos... ni lo podías imaginar. ¡Solo mirándote al lado mío me sentía invencible! Cuánto voy a extrañar este abrazo pá de mi vida, vos ni lo podes lejanamente imaginar. ¡Cuánto voy a extrañar sentarme con vos a mirar un partido de nuestro querido Nápoli! ¿Y mis hijos? ¿Cómo harán sin un abuelo tan amoroso? ¡Te prometo que siempre estarán del lado tuyo, que siempre te defenderán y que inflarán siempre el pecho hablando del abuelo! Papá, capitán de mi corazón, nunca vas a morir porque te amaré hasta el último respiro que tenga. Esperame y venime a buscar vos cuando llegue mi hora porque siempre te quise al lado mío, porque un hijo al lado de un padre no tiene miedo de nada. ¡Buen viaje 10 de mi corazón! Te amo", manifestó a través de su Instagram adjuntando una postal de ambos.

En las últimas horas, en una pequeña charla con Marca, el hijo del legendario futbolista argentino haló de distintos aspectos relacionados a su padre. Haciéndose eco del homenaje que Lionel Messi le dedicó al Pelusa, Diego Junior se mostró agradecido con La Pulga y relató: "Me emocionó mucho. Han sido días muy emotivos. Lo de Leo fue especial, muy lindo. Me llegó mucho, me hizo llorar. También el del Nápoles; el triunfo de Gimnasia; lo que pasó en Boca, donde estaba Dalma".

Y cuando me pregunten cuál fue el mejor gol de la carrera de Lionel Messi ya no voy a tener dudas.



¡Gracias, Pulga! #DiegoEterno pic.twitter.com/8aIpmIaARR — Bolavip Argentina (@BolavipAr) November 29, 2020

Consultado por la posibilidad de retirar el dorsal número 10 de todas las instituciones del mundo fútbol, el hijo de Diego Maradona se sinceró y dejó su opinión al respecto. "En los equipos donde jugó, creo que sí, incluido el Barcelona. No me cabe ninguna duda. Pero todo eso es secundario. Estoy enfocado sólo en pasar este duelo tan difícíl. Ojalá pase rápido, o no... Ni sé lo que quiero que pase", afirmó.

