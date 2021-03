Diego Rebagliati con Alianza: "Está claro que Comisión de Licencias trabajó por encargo"

Faltan solo unos cuando días para saber el destino de Alianza Lima en este 2021. Si bien descendió en cancha hace más de tres meses, aún tienen esperanza de permanecer en primera.

Y es que después de perder contra Sport Huancayo, buscaron la forma de no bajar. Pidieron cancelar su último encuentro, eliminar el descenso y quitarle al menos un punto a Carlos Stein, el equipo que los pasó en la tabla de posiciones.

Ese último reclamo fue el más fuerza terminó teniendo. De igual manera, en Perú agotó todas sus instancias. Por eso fueron al TAS y pidieron un proceso acelerado. Esto fue concedido y será resuelto el 17 de marzo.

��️ @PedroEloyG: "Alianza sería un equipo que, en teoría, podría salir beneficiado (fallo del Tas) pero ¿cómo arranca a jugar si no tiene entrenamientos encima?. No tendría sentido".





Antes de este día nada se sabrá a ciencia cierta. Eso sí: las opiniones y especulaciones se van dando. Michael Succar de Movistar Deportes dijo que estaría buenísimo que le quiten autoridad a la FPF y gane Alianza.

Diego Rebagliati, del mismo canal, fue para el mismo lado: "El tema es complejo porque está claro que la Comisión de Licencias el año pasado trabajó por encargo, a dedo. A tí sí, a ti no, me gusta tu polo, a no polo negro, el tuyo tiene rayas te pondo una multa, tu viniste con cuello y era redondo, a tí te quito puntos, o sea...".

Así, cuestionando la posición de la FPF, el panelista de Movistar también se puso del lado íntimo. Ya se verá que termina pasando. Igual, la posición de los periodistas de este canal parce clara.

��️ @diegoreba: "Si Alianza, resulta ser el beneficiado sobre el fallo del tas ¿qué va a pasar? ¿habrá un efecto inmediato en el campeonato?. El tema es complejo".





