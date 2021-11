La Selección de Venezuela ve pasar una nueva oportunidad de clasificar a su primera Copa del Mundo y todo se torna cada vez más cuesta arriba. El seleccionado Vinotinto jugará en la doble fecha de este mes de noviembre ante Ecuador y Perú, pero han sufrido una dura baja en la convocatoria. Salomón Rondón ha anunciado que no viajará con el combinado caribeño.

Inicia una nueva fecha de Eliminatorias Sudamericanas y la Selección de Venezuela se prepara para sus partidos ante Ecuador y Perú del jueves 11 y martes 16 de noviembre. La Vinotinto espera salir del fondo de la tabla de los clasificatorios y recuperaban a una de sus máximas figuras con la inclusión de Salomón Rondón en la convocatoria luego de un año de ausencia.

Ahora, a solo días de los encuentros, el máximo artillero en la historia de Venezuela ha anunciado su salida de la convocatoria. El delantero fichó por Everton en el último día del mercado de pases y no ha alcanzado su estado físico óptimo, por lo que ha decidido quedarse en Inglaterra.

Carta de Rondón

Salomón Rondón anunció su salida de la lista con un comunicado. "Me duele cada vez que no puedo ser parte de la selección y es muy difícil verla desde lejos. Pero tengo que ser sincero conmigo mismo y con esa camiseta que tanto quiero y valoro: no me encuentro en la plenitud que quisiera para poder brindarme al máximo y defenderla como se merece ahora mismo".

"Mi llegada a Inglaterra a último momento, sin pretemporada y una seguidilla de partidos que me afectó más de la cuenta me colocó en esta situación. Deseo ponerme al cien por cien físicamente para brindarme al máximo como siempre me conocieron" añadió el delantero de la Selección de Venezuela.