"Será difícil que coincidamos con Falcao en el campo": Duván Zapata

Duván Zapata se ha convertido en un referente del ataque colombiano tanto en la Selección Colombia, como en el Atalanta, de Italia, equipo en el cual ha cosechado una gran suma de goles y está en la ira de varios grandes para contratarlo, aunque él sigue con la idea de continuar en Bergamo. Una de las cuestiones más debatidas entre los fanáticos del equipo nacional y sus seguidores es si alguna vez podrá compartir en la cancha con Radamel Falcao García, quien es el máximo goleador de la Selección y su peso en el ataque es muy grande.

"En partidos amistosos y oficiales hemos coincidido en el campo con Falcao. El primero fue ante Perú, que lo hicimos muy bien, pero con el sistema de juego que ha planteado el profe Queiroz será difícil que coincidamos en el campo porque necesita un único hombre de punta referente", afirmó Duván Zapata en una entrevista con ESPN.

En el Atalanta, actualmente, comparte equipo con el también colombiano Luis Fernando Muriel lo cual le ha venido muy bien al grupo, según Duván: "Con el Papu más allá de que es un buen jugador tenemos una buena relación. El ambiente en el equipo es muy bueno y eso es quizás lo que me ha ayudado en los malos momentos a salir adelante.El año pasado éramos un poco apagados como grupo, pero este año que llegó Lucho cambiaron las cosas. Dos colombianos y dos argentinos ponen más alegría. La llegada de Muriel nos ha venido bien".

Uno de los momentos más difíciles para Zapata fue quedarse por fuera del Mundial de Rusia 2018, luego de que José Pékerman no lo convocara y al respecto afirmó: " "Desafortunadamente cuando estaba en la Sampdoria terminando esa temporada tuve un problema muscular. En las últimas fechas había podido regresar, no de la mejor manera. Después terminó el campeonato, llegó la convocatoria y desafortunadamente me tocó quedarme fuera".

Finalmente, sobre la comparación que a veces hacen en Italia con Faustino Asprilla, Duván dijo: "A mí siempre me extrañó que me compararan con el 'Tino' porque yo creo que somos jugadores de características diferentes- A él lo recuerdan con mucho aprecio. A mí me llena de orgullo haberlo sobrepasado en goles, sé que llevo más años acá que él, pero es bastante mérito".

