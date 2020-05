Conmovedor video del hijo de Duván Zapata: "Dios, te pido volver a Colombia"

Todavía sigue en el recuerdo cuando varios de los líderes del mundo aseguraron que la crisis que vive el planeta debido a la pandemia del Coronavirus no se vivía desde la Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias serían devastadoras, sobre todo en varios países de Europa.

Y uno de ellos donde se vivió una verdadera calamidad fue en Italia, donde se sobrepasó la cantidad muertos por el virus que hubo en China, lugar que fue el foco de la enfermedad, y cada día los reportes de fallecidos eran de terror.

Y Bergamo, la ciudad en donde juegan los colombianos Duván Zapata y Luis Fernando Muriel fue el epicentro del Coronavirus en Italia y el lugar donde tuvieron que pasar los camiones militares con las tumbas de los muertos que ya se acabaron los lugares en el cementerio.

Ahora, con un poco más de esperanza, Duván y Muriel ya regresaron a los entrenamientos, pero las familias siguen confinadas en sus hogares a la espera de nuevas informaciones y, sin duda, unos de los que más han sufrido durante todo este tiempo han sido los niños

Este es el caso del hijo de Duván Zapata, Dayton, quien envió un video que fue reproducido en la cuenta de Instagram del jugador del Atalanta, en el cual le pide a Dios que, por favor, pueda regresar a Colombia a estar con el resto de su familia en Cali, ya que su mamá no lo deja.

"Yo quiero ir a Colombia y mi mamá no me deja, pero tu me puedes dejar, con el corazón por favor... Te permito que hagas esto por mí, no voy a pelear más con mi hermana, te lo prometo. Estoy más tranquilo en Colombia... y te quiero", dijo tiernamente Dayton.

