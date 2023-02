Venezuela tenía el partido en sus manos, pero Ecuador lo empató en tiempo de descuento para seguir con vida en este Sudamericano Sub 20. Brayan Alcócer, con polémica, había puesto en ventaja a 'La Vinotinto' de Fabricio Coloccini, que se metía en zona de clasificación al Mundial Sub 20. Sin embargo, sobre el final, 'La Tricolor' de Jimmy Bran llegó al empate con el gol de Cristopher Zambrano. Ambas selecciones siguen complicadas en su afán de clasificar a la cita mundialista y esperan una mano de Uruguay ante Paraguay.

Los venezolanos aprovecharon el buen arranque que tuvieron y lo dormido que entraron los ecuatorianos en defensa, aunque la polémica también es un aliciente para este gol decisivo en el Sudamericano Sub 20. De un centro de Chacón, Alcócer entra con facilidad entre los marcadores centrales y metió una palomita para meter el 1-0. La gran incógnita es si la pelota dio en la mano o no. Para muchos, el gol debió ser invalidado, pero al no haber VAR, el árbitro no cambió decisión. Gol y a sacar del medio.

Ni la polémica parecía levantar a un Ecuador dormido, que pudo haber sufrido el segundo tanto en poco más de 15 minutos de juego. De un gran pase de Romero, Alcócer volvió a quedar solo por entre los defensores de 'La Tricolor'. Sin embargo, el goleador venezolano mandó su remate por arriba del travesaño.

El equipo de Jimmy Bran empezó a mejorar su imagen, aunque con individualismos. Le costaba por adentro con Castillo y Delgado, por lo que cargó todo el juego a las bandas, sobre todo con Minda, quien tuvo algunas arremetidas por la derecha que peligraron el arco de Benítez. Sin embargo, fallaba en la estocada final y, así, a Ecuador le costaba poder llegar con peligro.

La segunda parte fue decididamente del seleccionado ecuatoriano, aunque se chocaba contra sus propias limitaciones en ataque. Minda amenazaba cuando tenía espacios, pero la defensa venezolana hizo el trabajo con solvencia. Y tuvo alguna que otra ocasión aislada para aumentar la ventaja. Kelsy tuvo el gol mano a mano con Gilmar Napa, pero el arquero ecuatoriano fue rápido y salvó la caída de su valla sobre la mitad del complemento.

Los últimos minutos tuvieron a una Ecuador desesperada buscando el gol del empate para seguir con vida en este Sudamericano. Venezuela lo aguantó y apostaba por algún contraataque para llevar la pelota lejos de su arco. Hasta que en tiempo de descuento, apareció Zambrano con un remate potente desde la derecha para derrotar a Benítez y marcar el 1-1 de forma agónica. Impensado.

Ecuador se salvó de la eliminación y sigue con vida, pero debe esperar que Paraguay no le gane a Uruguay para jugarse un mano a mano en la última fecha. Venezuela tuvo la chance de estar cerca de la clasificación al Mundial, pero no lo pudo resistir. Y ahora, deberá jugársela ante la local Colombia si quiere llegar a Indonesia.