Ediles no reciben nada oficial: Municipal pedirá los puntos ante Carlos Stein

Deportivo Municipal y Carlos Stein se iban a enfrentar el sábado por la segunda fecha de la Liga 1, pero ante el fallo del TAS que hace que el elenco de Lambayeque pierda la categoría y Alianza Lima vueva a Primera División, en tienda edil todavía no saben si jugarán o no.

Ante este situación, el Director General de Deportivo Municipal, Renato Ricci tiene una postura clara: "Si nosotros vamos al estadio el sábado es porque la FPF ha aprobado el partido. Si no, definitivamente vamos a alzar la voz y si amerita pedir los puntos, lo haremos. Es una falta de consideración", dijo Ricci en Las Voces del Fútbol.

La FPF y los representantes de la Liga 1 ya indicaron que Alianza Lima jugará la Liga 1, pero en Municipal todavía no tienen información oficial: "Nosotros hasta ahora no hemos recibido nada oficial sobre la suspensión de partido; nos seguimos preparando, pero sí hemos escuchado algunas noticias. De ser cierto, no debería afectarnos a nosotros".

El otro equipo que tiene un problema similar es Alianza Atlético. El club de la ciudad de Sullana ya jugó ante Stein (empate sin goles) y el presidente de la institución Lander Aleman ya indicó que no volverá a jugar otro partido.

"Me declaro en rebeldía y presento un reclamo porque eso no corresponde. Yo me he inscrito a un campeonato de Liga 1 bajo otras condiciones, bajo un sorteo de un fixture y bajo una programación. La FPF no puede cambiar eso de forma abrupta. Me declaro en rebeldía y no jugaría ese partido. Sería absurdo. Una persona pensante no haría eso", dijo.

