Cosa extraña termina pasando dentro del fútbol peruano, porque hay jugadores que hacen historia en clubes tradiciones. Sus hijos, después de que se retiran, quizás toman la decisión de poder seguir sus pasos. Jugar con su nombre, y tener la opción de hacer algo igual, o mejor si termina triunfando. Ahora, en este caso no sucedió, Sport Boys lo está sufriendo.

Diego Sotomayor hace la denuncia sobre el volante del cuadro rosado, hijo del gran Johnnier Montaño, quien es considerado como un gran referente: “El equipo continúa en crisis, pero el hijo de Montaño se va de juerga. ¿Por qué Sport Boys lo contrató? ¿Por qué es el hijo de Johnnier? Así le paguen 20 soles, es plata tirada al agua y como sabemos al club rosado no le sobra el dinero”.

Los comentarios de los fanáticos del fútbol peruano, se hicieron notar de forma casi inmediata con su posición: “Mostrando un Cartavio de S/ 80 como gran cosa”. “No se entiende de un disque jugador con sobrepeso y ni es la sombra del papá, es contratado por el Sport Boys”. “Cagada de jugadores ptm. AMEN el jugar al fútbol, AMEN ser profesionales si no que se vayan al carajo”.

Los partidos de Sport Boys desde el exterior los podrás ver EN EXCLUSIVA por Star+. ¡La información completa!

Los hinchas de Sport Boys no se guardaron nada, criticando su designación absoluta: “Ese huev.. No es ni la pezuña de su viejo. Y encima se cree gran jugador solo porque es gordo y boque como su viejo. Bótenlo y que aprenda ese paquete”. “Su viejo con 20 kg más era crack, este gordito no es ni el uñero de su viejo”. “Tiene el ejemplo del padre, otra promesa que se pierde en el camino”.

El hijo de Montaño jugando con Deportivo Municipal. (Foto: Twitter).

¿Quién es el hijo de Montaño?

Johnnier Esteban Montaño Barona (nacido el 30 de diciembre de 2004) es un futbolista colombiano que juega como mediocampista. Nacido en Colombia del exfutbolista Johnnier Montaño, de quien lleva el nombre, Montaño se mudó a Perú a la edad de dos años, y también tiene la oportunidad de poder competir en la Selección Nacional.

¿Cómo ha sido la carrera del hijo de Montaño?

Johnnier Esteban Montaño Barona ingresó a la academia del Deportivo Municipal en 2017 a los doce años, y dos años después batió el récord del jugador más joven de la liga reserva peruana a los catorce años. Después de eso, ha estado en diferentes clubes a nivel internacional, intentando mejorar su carrera como futbolista de élite.

¿En qué clubes jugó el hijo de Montaño?

Para la temporada 2022 El Deportivo Municipal anunció que Montaño se mudaría a España para unirse a la Escuela de Fútbol Huesca. En febrero de 2023 se incorporó a la academia del Real Zaragoza profesional. Sin embargo, apenas cinco meses después, mientras estaba de vacaciones en Perú, comenzó a entrenar con Sporting Cristal. Ahora anda intentando crecer como futbolista en Sport Boys.