El Beto Alonso se la picanteó toda a Boca: "River le pone la camiseta y le gana"

Pese a que se retiró hace muchos años, el Beto Alonso, aún al día de la fecha, sigue siendo una de las principales figras de la historia de River. En las últimas horas, en diálogo con Super Deportivo Radio, el ex deportista no dudó en hablar sobre el presente del club de sus amores y analizar la actualidad de nada más ni nada menos que Boca.

Dejando en claro que, a su criterio, la superioridad del Millonario ante el Xeneize al día de la fecha se basa en "ciclos", el mítico deportista argentino manifestó: "Hoy River es mucho más que Boca, no hace falta ser un genio para darse cuenta. En Boca se producen todos los quilombos, en River no”.

Lanzándole un palo a su acérrimo rival, el Beto, por otra parte, continuó: “Boca respeta la camiseta de River mucho, como antes no se daba. Psicológicamente, cuando un equipo te tiene de hijo es difícil ganarle. River en este ciclo pone la camiseta y le gana”.

Haciéndose eco de los dichos de Riquelme, quien luego del empate en 1 en el Superclásico habría dicho que "River hace mucho juega mal", Alonso no se guardó nada y disparó: “Yo a Román siempre lo he respetado porque ha sido un gran 10. No quiero polemizar, porque vos viste lo que es Boca en el vestuario... el otro día el colombiano (Fabra) le pegó un cachetazo a un compañero (Izquerdoz) y lo vio todo el mundo. Nosotros, River, no estamos para un cabaret, las cosas las arreglamos adentro. Román si quiere hacer ese tipo de declaraciones, lo respeto, pero no comparto".

