A varias semanas de concretarse su salida antes de tiempo al Brighton & Hove, Alexis Mac Allister rompió el silencio y arremetió contra la dirigencia de Boca por el trato recibido en el último tiempo.

En diálogo con 90 Minutos, el ex hombre de Argentinos Juniors dio su versión del problemático traspaso y aseguró: "Mi principal posición fue quedarme. Después, en ese lapso que dije que me quería quedar y después que me quería ir, pasaron cosas que no me gustaron para nada. Por eso, tomé la decisión de irme".

"LO QUE DIJO MAC ALLISTER NO ES LA VERDAD"#90MinutosFOX | Marcelo Delgado respondió a las declaraciones del futbolista y aseguró: "Yo estuve en el hotel con el dirigente inglés que lo quería llevar y su representante". pic.twitter.com/6KONRU4uce — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) February 12, 2020

Horas más tarde, comunicándose de forma directa con FOX Sports, Marcelo Delgado abrió fuego contra el futbolista. "Lo que dijo no es la verdad. El ha manifestado que se quería ir", manifestó disgustado.

Tratando de mentiroso a Alexis, el directivo del conjunto de La Ribera continuó: "No hay que mentir, hay que decir la verdad. No voy a mentir, digo la verdad y cómo son las cosas".

Apoyándose en los dichos del futbolista y dialogando directamente con Oscar Ruggeri, el Chelo arremetió: "Yo también fui jugador de fútbol y a mi no me llamaba un entrenador cada seis meses para decirme si me iba a tener en cuenta. Tenía que presentarme a entrenar".

Rememorando los inicios de la era de Miguel Ángel Russo al mando de la institución, el integrante del Departamento de Fútbol del Xeneize cerró: "No tuvimos la suerte de tenerlo en el arranque de la temporada porque se fue a la Selección juvenil".



Mac Allister sobre su salida de Boca:



�� "Le digo a Riquelme me quiero quedar. A las horas me entero que Boca diciendo que si Brighton ponía un millón de dólares me liberan. Ahí sentí que no me valoraron. Buscaron un poco más de plata. Eso fue lo hizo que tome la otra decisión" pic.twitter.com/Alt682sXmG — Bolavip Argentina (@BolavipAr) February 12, 2020

