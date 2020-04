El Tino pierde la cabeza: "No me bajaría el sueldo... directivos ineptos"

Si de darle 'palo' a los directivos del FPC se trata, para eso está el 'Tino' Asprilla. El exfutbolista no tiene nada de piedad cuando le piden que opine sobre situaciones que involucran a los que mandan en el fútbol colombiano.

Para Fausto, toda la crisis que vive ahora la liga colombiana no se la acredita toda al brote de Coronavirus y la pandemia que azota al mundo entero. Asprilla asegura que esta sitaución dejó al descubierto todos los errores y la incapacidad de la dirigencia mayor del fútbol colombiano.

Asprilla volvió a aparecer en una entrevista que le hicieron en 'Blu Radio' y no volvió a perdonar a la élite del deporte colombiano. Según él, ningún futbolista debería dejarse cortar el salario o reducirselo, apesar de la crisis. Eso sería, como lo dijo, "alcahuetear personas ineptos".

“Los futbolistas no tienen por qué pagar las malas administraciones de los directivos. Si yo jugara en este momento, no me rebajaría el sueldo”.