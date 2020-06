El agente de Gaitán abrió las puertas: "La posibilidad de Boca siempre está"

En las últimas horas se confirmó que Nicolás Gaitán no continuará defendiendo la camiseta del Lille de Francia. El propio jugador lo comunicó a través de las redes sociales.

Como consecuencia de ello, en Boca pararon las antenas: el equipo Xeneize, del cual Gaitán surgió como futbolista, lo buscó tanto con Guillermo Barros Schelotto como con Gustavo Alfaro.

Mientras tanto, quien apareció en escena para brindar precisiones sobre qué puede pasar con el futuro de Gaitán fue José Iribarren, representante del volante de 32 años de edad.

"No hablé con nadie pero la posibilidad de Boca siempre está. Él es hincha del club y siempre le gustó la idea de volver, pero a mí no me habló nadie", comenzó exteriorizando el agente.

"Lo de Nico es muy reciente. Hace cuatro o cinco días se desvinculó de Lille, no es algo que venga desde hace tiempo. No hubo ningún llamado", profundizó en declaraciones brindadas a 'Presión Alta'.

"Hablé con Alfaro en febrero del año pasado pero no se podía porque ganaba un dinero que no le podían pagar. Cuando quedó libre era el momento para venir y seis meses antes venía hablando con Burdisso, que me manifestó que quería que vuelva si ganaban las elecciones", completó.

Nicolás Gaitán ya no es más jugador del Lille



Charlamos con José Iribarren, su representante, quien sostuvo: "La posibilidad de volver a Boca siempre está"



¿Se dará? �� pic.twitter.com/SWMrpdOE9Q — ⚡ Presión Alta ⚡ (@presionalta) June 15, 2020

Lee También