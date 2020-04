El ejemplar gesto de Maradona con Gimnasia por la crisis del coronavirus

El estar en cuarenta obligatoria es la mejor forma para evitar la propagación del coronavirus. No obstante, para las finanzas de la mayoría de las empresas es la peor noticia.

Los clubes de fútbol son uno de los perjudicados: ya no hay partidos, no hay venta de entradas y menos venta de artículos del equipo.

Por eso, en todo el mundo los jugadores y entrenadores más importantes están refinanciando sus contratos para ayudar las economías de sus clubes.

Uno de los últimos casos es el de Diego Armando Maradona, quien aceptó bajarse el sueldo con tal de ayudar a Gimnasia y Esgrima de La Plata, uno de los clubes más humildes de la Superliga Argentina.

Así lo confirmó el presidente del Lobo, Gabriel Pellegrino, en una entrevista radial con Cielo Sports: "A través de su asistente, recibimos el llamado y fue uno de los primeros que dijo que, si necesitábamos rever el ingreso de él, que lo tuviéramos en cuenta, porque estaba dispuesto a hacerlo. Eso habla de una persona que no está pensando en el fin de mes, en el sueldo, ni nada: sólo en trabajar y sacar a Gimnasia de dónde está".

Por otra parte, habló sobre la posible continuidad del entrenador como de su cuerpo técnico para la próxima temporada, aunque todavía realmente no tenga una fecha fija: "No solamente es factible, sino que él está dispuesto a venir a Estancia. Maradona no está mirando la fecha del contrato, él quiere venir a entrenar y está listo para volver cuando termine todo esto. Está muy lejos de todo eso".

