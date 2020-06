El hermano de Bilardo contó que Carlos no tiene coronavirus y el laboratorio que le hizo pruebas se equivocó

Llegado el viernes, Argentina se topó con una noticia que preocupó mucho a todos los hinchas del futbol en general: según informaban distintos portales de noticias, Carlos Bilardo había dado positivo luego de llevarse a cabo un test de coronavirus.

Las horas corrieron, y la última actualización en torno a la salud del Narigón había sido más que positiva. TyC Sports, el sábado pasado, informó que el ex DT de 82 años era un paciente asintomático y que, por lo pronto, no había presentado malestares. De igual manera, el Narigón fue trasladado a una clínica donde pasó a ser monitoreado y controlado constantemente.

El hermano de Bilardo confirmó que Carlos "no tiene nada" (Foto: Getty)

Este domingo, sin embargo, una noticia más que particular y llamativa irrumpió con los acontecimientos previamente entablados. Jorge, hermano de Carlos, mediante su cuenta de Twitter, confirmó que el ex director técnico de la Selección Argentina finalmente "no tenía nada".

mi hermano no tiene nada , el laboratorio muy famoso se equivoco es para matarlos casi seguro vuelve al mismo lugar — Jorge Bilardo (@JorgeBilardo) June 28, 2020

Anunciando que el entrenador no padece de coronavirus, Jorge, fastidiado con el laboratorio que le realizó los estudios al emblema de La Albiceleste, escribió: "Mi hermano no tiene nada, el laboratorio muy famoso se equivoco. Es para matarlos".

El hermano del campeón de México 1986 al mando de Argentina, por otra parte, manifestó que existen muchas chances que Carlos regrese al centro en el cual está siendo tratado a causa de la enfermedad neurodegenerativa que lo afecta desde hace un tiempo. "Casi seguro vuelve al mismo lugar", agregó.

