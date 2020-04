El histórico Stoichkov reveló que estuvo cerca de jugar en un grande de Argentina

Hristo Stoichkov es, sin ningún tipo de dudas, el jugador de fútbol más importante de toda la historia de Bulgaria. Entre 1981 y 2004 diagramó una fenomenal carrera plagada de talento y éxitos. Pero lo que no muchos sabem, o, mejor dicho, prácticamente nadie, es que el 'Gitano' estuvo muy cerca de ponerse la camiseta de uno de los equipos más importantes del fútbol argentino. Más precisamente la de Boca Juniors, según precisó el propio exfutbolista en las últimas horas.

"Tuve la posibilidad de jugar en Boca hace muchos años y no se supo nunca", exteriorizó Stoichkov, actualmente con 54 años de edad. Cabe destacar que, con la Selección de Bulgaria, el histórico futbolista fue uno de los verdugos principales de Argentina en aquella victoria por 2-0 del combinado europeo en la Copa del Mundo de Estados Unidos, en 1994. Al mismo tiempo, Stoichkov también integró el planel de dicho seleccionado en el Mundial siguiente que se disputó en Francia, en 1998.

Hristo Stoichkov en todo su esplendor.

"Tengo buenos recuerdos y grandes amigos. Después del Barcelona tuve esa oportunidad, pero elegí venir a Estados Unidos con mi familia", continuó exteriorizando Stoichkov en declaraciones brindadas a FM 94.7. Precisamente, en el poderoso conjunto catalán desembarcó en el año 1990 y se mantuvo hasta 1998, solamente con un breve paso a préstamo en Parma. En Barcelona se transformó en una figura de nivel mundial, ganando nada menos que 15 títulos.

"Me tocó vivir en una época espectacular tanto en la Selección de Bulgaria como en Barcelona. Jugué con grandes campeones y era fácil jugar", manifestó Stoichkov, que también supo defender los colores de CSKA Sofía, Al-Nassr, Kashiwa Reysol, Chicago Fire y DC United. ¿Su palmarés? CSKA Sofía: tres ligas locales, tres copas locales y una supercopa local; Barcelona: cinco ligas de España, dos ediciones de la Copa del Rey, cuatro de la Supercopa de España, una Champions League, una Recopa de Europa y dos Supercopas de Europa; Al-Nassr: una Recopa de la AFC; Chicago Fire: una copa local.

Por último, Stoichkov se refirió a su relación con Diego Armando Maradona: "Con él me perdí un gran amigo. Más allá de las cosas extradeportivas, le tengo cariño. Tuve una amistad muy importante y al romperse me puse mal. Me quedo con los recuerdos, las fotos y las cosas positivas. Es mejor quedarse con el recuerdo de Diego como futbolista. No soy de criticar las cosas que no me corresponden porque dio mucho que hablar en el fútbol".

Lee También