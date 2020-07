El ídolo de Independiente que no dudó: “Si soy Romero, me voy a jugar a River”

Un presente muy complicado vive Independiente teniendo muchos problemas económicos y por ende, no cumpliendo con los contratos de los jugadores.

El club de Avellaneda vive días revolucionados siendo cada vez más los jugadores que barajan la posibilidad de irse buscando un nuevo destino.

Fue Silvio Romero uno de los que más ruido hizo, ya que el delantero es referente del plantel y una pieza muy importante dentro del XI titular.

Pero dejó en claro que no está para nada cómodo con todo lo que está sucediendo, y que ve muy latente la posibilidad de partir.

Apenas dijo eso, los rumores de que podría llegar a River se hicieron enormes, y fue el propio Daniel Bertoni, ídolo del Rojo, quien opinó contundentemente sobre el tema.

"Si fuera Silvio Romero me iría a River. Ahí hace mucho que lo quieren y en Independiente no se siente protegido. Le prometieron cosas que no le cumplieron y después le echan la culpa al jugador", soltó en DirecTV Sports.

