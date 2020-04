Médico de uno de los clubes del FPC fue contundente: "No se debe jugar este año"

El fútbol en nuestro país lleva más de un mes detenido debido al incremento de casos por coronavirus en todo el territorio nacional. A pesar de esta circunstancias, desde la Dimayor planean en un retorno y ante esta situación, Germán Ochoa, médico del América de Cali, entregó su posición al respecto.

Ochoa sostiene que el panorama actual no es favorable y que lo mejor sería esperar un tiempo prudente. "Es un tema complejo. Yo tengo mis reservas de que esto funcione porque la parte logística es supremamente complicada. Existe un alto riesgo de tener positivos de coronavirus en esa población", le dijo al Supercombo del Deporte de Radio Red en Cali.

"No solamente es un equipo de fútbol, es toda una parafernalia alrededor de eso. No se trata solamente de tener los estadios cerrados, sino que todo lo que se mueve alrededor del fútbol es supremamente complejo. Los desplazamientos, los hoteles, el transporte, en fin, son una cantidad de variables y yo la verdad no lo veo prudente, ni sensato por lo menos por ahora", remarcó sobre la posibilidad de que vuelva a rodar la pelota sin la presencia de los hinchas.

El profesional de la salud que pertenece al cuadro vallecaucano es conciente del alto impacto que tiene el virus que tiene en vilo al mundo entero y opinó contundentemente sobre un posible retorno de la actividad en nuestro país. "Creo que este año deberíamos quedarnos sin fútbol. Es supremamente alto para lo que va a representar reactivar el deporte, en este caso el fútbol. Creo que las decisiones deben ser supremamente maduras, inteligentes y prudentes", aseguró.

Por ahora, desde el Gobierno Nacional aseguraron que los hinchas podrán asistir a los estadios al menos después de los próximos 18 meses. Desde la Dimayor continúan evaluando las opciones para que la actividad regrese paulativamente y se estudiá también la forma en la que se defina el torneo que lidera parcialmente Atlético Nacional con quince puntos.

