El palo de Pergolini a Riquelme en Boca: "Tiene que aprender que esto es un equipo"

Boca por ser Boca es el club al que más tiempo (más de debate que de información) le dedican los principales programas deportivos de la televisión argentina. Está claro que muchas veces parece que los problemas se crean puertas para adentro, pero en los últimos días el potencial incendio ocurrió en los mismos pasillos de club.

Hace un par de días, Mario Pergolini, quien estuvo en dos elecciones como vicepresidente de la fórmula con Jorge Amor Ameal, renunció a su cargo como el segundo máximo dirigente del club y el ruido fue total afuera de la institución. Aunque confirmó la noticia desde un tono muy conservador, con el correr de los días parece ir contando un poco más de su decisión.

En una entrevista con Radio La Red, el ahora exvicepresidente fue por más: "Están demasiado encarados en su propio proyecto. Ellos sienten el lugar muy propio y no debería ser así. Si no veo integrado a todo lo que es el club, no puedo trabajar. Si no tenés la posibilidad de aportar en lo que creés que servís, hay que correrse. Creo que en los equipos y las segundas líneas".

Además, agregó respecto a Juan Román Riquelme: "No me sentí destratado por Román. Mentiría si dijera que tuve una mala relación. Con los otros tres integrantes a veces era más picante. Es difícil entender cómo se quieren llevar las cosas adelante", en alusión a Marcelo Delgado, Jorge Bermúdez y Raúl Cascini.

"Pareciera que todo se resuelve en el predio de Ezeiza. No es ´yo voy a hacer esto así y listo´. Eso me genera ruido. Son lugares donde hay que pisar muy fuerte y ellos se mueven de una forma más cómoda, incluso en las adversidades", manifestó. Por último, sentenció: "Tiene que aprender y entender que esto es un equipo, que hay que confiar más en todos y no alcanza con ser ídolo".

