El "te pido por favor que no lo digas" del día lo hizo Bulos en ESPNF90 al hablar de Carrascal

Jorge Carrascal, para los ojos del espectador neutral, es un jugador exquisito que enamora como pocos por su capacidad de gambatear en el uno contra uno y su nivel de desequilibrio en el ataque de su equipo. No obstante, para los ojos del hincha de River, el amor hace rato se transformó en cansancio.

+ El técnico de Santa Fe: "River es vulnerable"

+ Santiago Sosa metió su primer gol en la MLS

El mediocampista colombiano, que heredó la Diez que dejó vacante Nacho Fernández cuando se marchó al Atlético Mineiro de Brasil a principio de año, protagonizó más malas que buenas y precisamente con sus dos expulsiones por agresiones a rivales. Una de ellas le costó gran parte de la clasificación a la final al Millonario.

#ESPNF90 �� | ESPN



"CARRASCAL TE DESPIERTA ALGO, COMO NEYMAR"



El Negro @fedebulos lanzó una llamativa frase para representar al colombiano Carrascal y en el panel de Fútbol 90 no se la dejaron pasar. ¡No sean malos, che! pic.twitter.com/7aPucxZIzc — ESPN Fútbol Club Argentina (@ESPNFCarg) May 5, 2021

Pese a las críticas, este miércoles, Federico Bulos se atravió a defender a Carrascal y, fiel a su estilo, la rompió toda al opinar del futbolista, que mañana podría jugar contra Independiente de Santa Fe por la Conmebol Libertadores.

"Ayer dijo algo Gallardo sobre Carrascal que es real porque te pasa como espectador. No sé la palabra exacta que utilizó, pero Carrascal te despierta algo como Neymar", soltó. Automáticamente, Sebastián El Pollo Vignolo frenó en seco y el Chavo Fucks no podía creer lo que estaba escuchando.

"¿Cuando ves a Neymar no te pasa lo mismo? ¡No, no! Yo no dije eso", después se reafirmó Bulos cuando vio el graph del programa con su frase en el zócalo rojo. El "te pido por favor que no lo digas" más grande del día y, como siempre, lo bancamos.

"Te pido por favor que no lo digas":

Lee También