El video viral de Maradona sobre los jugadores que se quieren ir de Boca

Ayer Eduardo Salvio y Mauro Zárate, dos de los jugadores de Boca que salieron hablar después del ganar la Copa Diego Armando Maradona, dejaron en claro que no están convencidos de continuar en el club.

Lógicamente, las críticas hacia ambos no se hicieron esperar, aunque el principal apuntado fue el Toto, quien jugó el peor de partido de su carrera en una vuelta de semifinal de Libertadores y podría irse en este mercado de pases.

Rápidamente, en Twitter se viralizaron las declaraciones de Diego Armando Maradona, cuando era el capitán de Boca en 1996.

El video lo publicó @Flecha_80. Como si el Diego hubiese escuchado ayer las declaraciones de los dos jugadores del Xeneize.

"Las declaraciones que necesita el hincha de Boca sean positivas para la gente, ¿entendés? 'Yo me quiero ir'. Si te querés ir, andate. Picá. Acá, yo, personalmente con 20 años de carrera, no lo voy a soportar más. Y como capitán de Boca, no voy a soportar más que se diga: si me voy me da lo mismo, o si me quedo me da lo mismo. Si te da lo mismo, andate. Acá en Boca no te queremos", dijo.

Lo que le hace falta un jugador como el Diego a Boca. Bueno, en realidad, a qué cualquier equipo de cualquier planeta del universo le haría falta un jugador como el Diego.

