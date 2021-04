Emiliano Martínez somos todos: "Me haría más feliz que Messi gane el Mundial que ganarlo yo"

En la presente temporada, Emiliano Martínez es una de las mejores novedades para los representantes del fútbol sudamericano en Europa. Tras salir del Arsenal, el arquero del Aston Villa es uno de los mejores de la Premier League y así ha llegado a la Selección Argentina de Lionel Scaloni.

Igualmente, por ahora el Dibu no ha tenido minutos y la valoración del seleccionador entre Franco Armani, quien es el titular, ha perdido al tener cuenta su nula experiencia en el conjunto nacional. No obstante, Martínez ha sido una de las citaciones regulares e inamovibles para Scaloni.

En una entrevista con la agencia EFE, el arquero del Aston Villa habló sobre el sueño de jugar una Copa del Mundo con la Selección Argentina y su máximo líder: Lionel Messi. "Es lo máximo que te puede pasar a nivel deportivo. Estás compitiendo con el mejor del mundo. ¿Qué mejor que tener a Messi en tu equipo? Para mí sería un honor. Todo lo que trabajo y hago sería para ayudarlo a ganar. Me pondría más contento que él gane una Copa América o un Mundial que ganarlo yo. Como argentino".

Además, agregó: "Es lo único que le falta en su carrera. Es el que más ganó en todo el mundo. Todo el mundo desea que lo gane, solo por el hecho de que es Lionel. Para mí sería un placer y un honor conquistar algo con él en la cancha. Sería algo increíble para los que jugamos con Leo".

Por último, respondió sobre el objetivo que todavía no pudo cumplir, que es el de jugar un partido con la Selección Mayor de Argentina: "Me lo imaginé desde que tengo seis años. Desde que comencé a jugar al fútbol quise ser el arquero de la Selección Argentina. Es algo que le prometí a mi padre desde muy joven, antes de irme a Independiente. Es algo que voy a cumplir. No sé si este año, el que viene o dentro de cinco, pero creo que voy por el camino correcto".

