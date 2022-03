Por los últimos días, en Francia, Neymar ha sido tema de conversación por recientes resultados de PSG; por esa razón, Lucas Paquetá, quien conoce lo que es la Ligue 1, le dio su voz de apoyo al jugador que porta la camiseta número 10 del elenco parisino.

"Es hasta una falta de respeto transmitir informaciones que no son verdaderas. Obviamente no son verdaderas. Creo que siempre me escucharán decir que Neymar es por encima de todo una gran persona, un gran profesional, que tiene un gran talento y que es el mejor jugador de la selección. Y tenerlo al lado es un privilegio y nos hace sentir más fuertes", indicó el futbolista de Lyon.

Se refirió además a lo que muestra en cancha y lo que es como persona: “algunas personas dicen esas cosas de forma irresponsable sin saber que pueden terminar afectándonos. No es posible que crean en rumores que las personas inventan y mostrarlos como si fuera una cosa totalmente cierta. Creo que Neymar es un excelente profesional y no creo que haya hecho eso".

Finalmente añadió que es una de las piezas claves de la Canarinha en su próxima parada que es el Mundial de Qatar 2022: “independientemente de su momento y de que el PSG esté eliminado, siempre le exigirán. Pero ya se recuperó de la lesión y llegó más fuerte para ayudarnos. Estoy seguro de que lo hará muy bien en la selección".