El periodista Daniel Riolo volvió a arremeter contra Neymar, a quien ve fuera del equipo y asegura que es el jugador más odiado de PSG. Anteriormente lo había llamado "idiota" y que no podía ser más futbolista.

Nueva crítica lapidaria contra Neymar: "Nadie lo soporta, no ha habido un jugador más odiado en el PSG"

Las críticas en París no cesan. La catástrofe en el Santiago Bernabéu sigue dejando opiniones contundentes hacia las figuras de PSG. Uno de los más apuntados es Neymar Jr., quien no jugó una buena serie de octavos de final de Champions League. Un periodista francés volvió a arremeter contra él, luego de haber publicado un fuerte mensaje en sus redes sociales.

Si bien Neymar asistió a Kylian Mbappé en el gol de PSG para el 1-0 ante Real Madrid en el primer tiempo del partido de vuelta, lo cierto es que el brasileño 'desapareció' en la segunda parte. Ante esto, ha sido uno de los más criticados en París junto a Lionel Messi, quien también ha sido protagonista de las opiniones más crueles.

En esta ocasión, el brasileño ha vuelto a ser apuntado por un periodista francés. Daniel Riolo, colaborador de RMC Sport, ya tuvo palabras hirientes contra 'Ney' luego del partido. "Tiene que salir, ya no es futbolista, tiene que ir a la semana de la moda. ¡Es un idiota!", había dicho en su cuenta de Twitter. Esta vez, fue por más y afirma que el jugador es "el más odiado" de la plantilla.

"No solo pudrimos a este jugador, lo convertimos en un monstruo. Neymar se ha convertido en un monstruo que, además, ya ni siquiera es futbolista. ¿Te das cuenta de lo que representa? El salario más grande en la historia del club, el tipo que tenía que llevarte a lo más alto… Hoy, este jugador es odiado en todas partes. Su actitud, sus caprichos, todo lo que hace, no se puede ser jugador y ser odiado tanto, eso no existe. Nunca ha habido un jugador tan odiado como él", fulminó.

Riolo también cree que la etapa de Neymar en PSG "ha llegado al final". "Ya nadie puede verlo en Brasil, ya nadie puede verlo en Francia", sostuvo. En esta temporada, el 'crack' brasileño apenas ha jugado 13 partidos de los 27 de la Ligue 1 donde marcó cuatro goles y tres asistencias. Su contrato con los parisinos termina en 2025, pero se habla de su posible salida para final de temporada, según reportó en las últimas horas el prestigioso periodista Romain Molina.