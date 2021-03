Closs le pegó a Boca y criticó el nivel de uno de sus juveniles: "No le veo hacer nada"

Recibiendo una obligación más que importante, Cristian Medina tuvo que hacerse cargo de gran parte de la mitad de la cancha de Boca. Sin ofrecer muchos resultados, Miguel Ángel Russo tuvo que sacar al protagonista a pocos minutos que se cumpla la hora de juego contra Independiente.

Analizando lo que dejó la paridad entre el Rojo y el Xeneize, Mariano Closs, ante la atenta mirada de todos sus colegas de ESPN, llevó a cabo una pequeña crítica a la hora de estudiar la propuesta que el conjunto de La Ribera ofreció. "Boca no juega, no tiene fútbol, no genera", manifestó.

#ESPNF12 �� | ESPN



OTRO FLOJO RENDIMIENTO



¿Boca se transformó en Cardona-dependiente? Fuertes críticas a la falta de funcionamiento del Xeneize. pic.twitter.com/0KDQrpeL5E — ESPN Fútbol Club Argentina (@ESPNFCarg) March 29, 2021

Apuntando contra el juvenil de Boca, el reconocido relator argentino exteriorizó que le hizo un seguimiento especial durante unos pocos minutos y aseguró: "Particularmente me puse a ver a este chico Medina, y no le veo hacer nada. Tiene claro lo que quiere, por ahí es respetuoso con los más grandes, pero son toques cortos".

A modo de cierre, exteriorizando que Medina no tendrá muchas más chances como titular si sigue manteniendo el nivel que ofrece al día de la fecha, el conductor de F12 completó: "Mañana le van a traer un jugador y el chico va a volver al banco lamentablemente".

Lee También