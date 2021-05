Seba Domínguez dijo quién es el jugador de Boca que mejor se entiende con Tevez

Ayer, Boca Juniors y Lanús se enfrentaron por la anteúltima fecha de la primera fase de la Copa de la Liga Profesional. El equipo dirigido por Miguel Ángel Russo consiguió una victoria importante que le sirvió para clasificar a los cuartos de final del torneo.

Foto: Getty

Otra vez, los juveniles xeneizes destacaron en el once titular. Agustín Almendra, Alan Varela y Cristian Medina siguen demostrando su valía y no paran de crecer jugando con la camiseta azul y oro. Sebastián Domínguez analizó el encuentro y destacó varias de las jugadas ocurridas en la primera mitad.

"En el primer tiempo se jugó más como quería Lanús. Tuvo algunos contraataques, tuvo Sand un errado que tenía mucho tiempo para definir, otra mala salida de Rossi. Sacando los primeros diez minutos, se jugó siempre como quiso Lanús. Después en el segundo tiempo, en 5 minutos hubo 4 claras para Boca", abrió el exdefensor.

También, hizo foco en el rendimiento de Medina, a quien elogió con sus fundamentos: "Sigo pensando que Medina, en una normalidad, con gente en el estadio, en un mercado donde te vienen a buscar, ya hoy Boca tendría tres ofertas para llevárselo".

Por último, habló sobre Carlos Tevez y la sociedad que está naciendo con el juvenil: "A Tevez no lo entienden tanto. Carlitos ya está en una posición de centrodelantero que no es como antes. Antes lo veías mucho agarrando de izquierda a derecha sacándose tres tipos de encima y definía al segundo palo o al primero. Así lo vendieron al Corinthians en 20 palos. Hoy es un tipo que juega mucho para el equipo. Y el que mejor lo entiende es Medina. El que mejor juega con los movimientos de Carlitos. Muchas veces, el resto se queda mirándolo o le pasa la pelota cuando no tiene que jugar con él".

