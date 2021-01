Vignolo hizo la editorial que todos los hinchas de River querían escuchar

Faltan horas para que River se enfrente al Palmeiras por la vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores de América.

El conjunto brasileño se impuso por 3-0 en la ida que se disputó en el estadio de Independiente y de esa manera puso un pie en la próxima instancia.

De igual manera, más de uno cree en que es posible la remontada del conjunto de Marcelo Gallardo, y entre ellos está Sebastián Vignolo.

En ESPN F90, soltó: "Hoy River juega el partido con menos presión desde que Gallardo es el técnico. Para el 90%, River se quedó afuera de la Copa Libertadores el otro día. Para muchos ya está, se acabó, para colmo con el Palmeiras".

Luego, siguió: "Si yo fuese hincha de River, hoy la verdad, si para todo el mundo ya caímos, cuál es la presión para el partido de hoy, si ya está perdido. Ahora, saben qué, Gallardo le da a River esa ilusión de que puede conseguir la épica".

Además, expresó: "Porque ha hecho, ha tenido momentos épicos. No lo dice alguien que nunca pudo remontar. Claro, nunca tuvo una tan brava como está. Además, sería absurdo no reconocer que River futbolísticamente se ha ido desmembrando".

Y cerró: "Ahora, si me preguntan mí, River no está afuera, todavía no. Yo creo en esa época. Cómo no voy a creer en el tipo que refundó y potenció a River. El que ha puesto de rodillas a equipos realmente muy fuertes. Tiene crédito, por supuesto, alguna vez lo dije, si lo ves en el piso, y todavía no murió, terminá de matarlo a River, porque sino se levanta y te mata a vos. Lo hizo varias veces".

