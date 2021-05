En Superfútbol dijeron que Boca es el Bayern Munich y todo Twitter estalló de risa

Todavía no transcurrió ni siquiera un mes de aquella derrota de Boca Juniors como visitante de Unión de Santa Fe, en el marco de la Copa de la Liga Profesional de Argentina. Aquella noche, el Xeneize no jugó nada bien, no encontró los caminos ante el Tatengue, perdió por la mínima diferencia y complicó seriamente sus chances de clasificar.

Sin embargo, esa caída quedó muy atrás en el camino. Es que, a partir de ahí, el equipo comandado por Miguel Ángel Russo pareció haber hallado el rumbo definitivamente. De hecho, acumula nada más ni nada menos que cinco victorias consecutivas: contra Atlético Tucumán, The Strongest, Huracán, Santos y la de este domingo frente a Lanús.

Como consecuencia de ello, Boca cambió críticas por elogios. Todos los programas deportivos, que venían castigando contundentemente al campeón vigente del fútbol argentino, empezaron a hablar maravillas del equipo de Russo. Y eso se hizo presente este lunes, en una nueva edición de 'Superfútbol', show televisivo que va por TyC Sports.

Entre otras cosas, en dicho programa criticaron a River y paralelamente elogiaron a Boca. En medio de ese panorama, la declaración más rutilante de todas fue protagonizada por el periodista deportivo Daniel Fava. ¿Qué dijo? Sin demasiados rodeos, indicó que, en la actualidad, la escuadra Xeneize es el Bayern Munich. Sí, eso dijo.

Acto seguido, la cuenta de Twitter del mencionado programa citó y publicó las declaraciones de Fava, desatando, de manera inmediata, una catarata de comentarios plagados de risas por parte de los usuarios de la mencionada red social. Y sí, parece ser que al periodista de 'Superfútbol' se le fue un poco la mano con su análisis...

Lee También