"Se quería quedar en Chile" y más detalles de la llegada de Rueda a Colombia

Aunque el capítulo de Reinaldo Rueda en Chile ya terminó, el DT colombiano volvió a ser noticia en ese país por nuevos detalles de su salida de La Roja. Aunque ni siquiera ha debutado como nuevo estratega de la Selección Colombia, se sumó un nuevo capítulo a la novela que acabó con el vallecaucano siendo el reemplazo de Carlos Queiroz.

Ian Mac Niven, exdirectivo de la selección chilena, fue el encargado de poner nuevamente sobre la mesa la salida de Rueda de La Roja. En su momento, Pablo Milad, presidente de la ANFP, aseguró que Reinaldo al final decidió irse "por asuntos familiares". Mac Niven dijo que todo eso fue mentira.

En entrevista para el diario 'El Mercurio' de Chile, el exdirigente aseguró que la historia es completamente diferente. Indicó que el estratega colombiano nunca tuvo la intención de irse. Lo cansaron para que decidiera dar un paso al costado y poder negociar su regreso a la Selección Colombia.

"Reinaldo Rueda se quería quedar y no tenía por qué salir. Milad declara que la señora está disconforme, que Rueda está disconforme... esas cosas no son ciertas. Para Reinaldo, Chile es el mejor país. Si no lo querían, debieron buscar una salida directa, no por el lado".