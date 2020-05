Es casi un hecho: la sanción que recibirá River por no jugar ante Atlético Tucumán

Argentina ya lleva dos meses con el coronavirus dentro de su territorio. Y poco después del primer caso confirmado se suspendieron todas las actividades deportivas en el país. Sin embargo, horas antes de que se tome esta determinación, River Plate decidió no presentarse a jugar su partido frente a Atlético Tucumán, correspondiente a la primera fecha de la Copa Superliga. Por ello, en ese momento, la polémica se instaló de manera inmediata en torno a la decisión de River.

Desde todos los sectores comenzaron a hablar sobre las posiciones sanciones que podría recibir el equipo comandado tácticamente por Marcelo Gallardo. Se mencionaron muchas variantes como darle el partido por perdido, la quita de seis puntos, multas económicas y demás. De todas maneras, la resolución de la Asociación del Fútbol Argentino de dar por cancelada definitivamente la Copa Superliga le jugará a favor a la entidad del barrio porteño de Núñez.

La información de La Página Millonaria.

Este sábado, La Página Millonaria proporcionó detalles sobre la sanción que percibirá la escuadra Millonaria. Por un lado, es un hecho que se le dará por perdido el partido contra los de Ricardo Zielinski. De todas formas, esto no influirá de ninguna forma en la tabla general: River mantendrá el segundo escalón dentro de la misma y Atlético Tucumán continuará afuera de la zona de clasificación a certámenes continentales. ¿Y la quita de puntos? No tendría efecto en este caso.

Como consecuencia de ello, la sanción deportiva prácticamente no afectará a River. La cuestión relacionada con el pedido de quitarle seis puntos no tendrá lugar debido a que dicho castigo no puede trasladarse de un campeonato a otro. Por ello, esas unidades en juego solamente hubiesen influido en la Copa Superliga 2019/2020, certamen que no continuará. Al mismo tiempo, por estas horas, en los pasillos del Estadio Monumental solamente preocupa el aspecto económico.

El mencionado medio de comunicación partidario de River aseguró que hay grandes chances de que la multa económica tenga que ver con el valor de 2.250 entradas generales. Tomando el valor mínimo de cada ticket, que es de 550 pesos, se traduce en 1.237.000 pesos. Es extremadamente complejo que River pueda evitar este castigo aunque podrá presentar formalmente su descargo cuando se reanuden las actividades del Tribunal de Disciplina.

