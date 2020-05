Es uno de los delanteros que sigue Boca y reconoció un llamado de Riquelme

La salida de Darío Benedetto, allá por mitad de año del 2019, se tapó con la llegada de Franco Soldano, quien en ese calendario jugó de todo menos de centrodelantero. Ahora el parate le ha llegado, tal vez, en el peor momento al Xeneize: venía de ser campeón de la Superliga y el equipo de Miguel Ángel Russo estaba dando su mejor versión.

Mientras la cuarentena obligatoria continúa, Boca mira de reojo el próximo mercado de pases, donde le podría ingresar dinero de las posibles ventas definitivas de Lucas Olaza y Cristian Pavón. Uno de los sectores ha reforzar justamente habría sido el ataque y en los últimos días se había nombrado a Guido Carrillo, exdelantero surgido de Estudiantes de La Plata que hoy está en el Leganés de España.

Este miércoles, en una entrevista radial con Mariano Closs, Carrillo respondió justamente sobre el Xeneize. Casi en el rol de Sebastián Vignolo, Closs le preguntó al futbolista: "Y si te llama Riquelme, ¿qué pasa?". La respuesta del centrodelantero no pudo pasar disimulada entre los rumores del mercado de pases: "Ya me pasó que me llamaron de Boca y ha sido una movilización importante. Es un club seductor para cualquier jugador, entras a una vidriera de alto nivel".

AHORA #ClossContinental | #Leganés | �� @carrilloguido9: "Cuando fui al Southampton pensé que era una buena vidriera, después no jugué mucho, vine a @CDLeganes buscando continuidad. Este año el equipo se armó para otra cosa y fuimos un desastre. En @LaLiga no te perdonan" pic.twitter.com/r5wQ6HL8c7 — Closs Continental (@ClossAM590) May 6, 2020

Además, confirmó justamente que sí tuvo contacto con Juan Román Riquelme, aunque aclaró que nunca llegó una oferta o propuesta formal por parte de Boca: "He hablado con Riquelme, me ha llamado, pero no fue una propuesta concreta. Es un jugador que representa mucho, ¿cómo no lo voy a atender?". Es una de las alternativas que maneja la Secretaría Técnica, que también contempla que el préstamo de Soldano vence a mitad de año.

Por último, Carrillo respondió sobre futuro: hoy está a préstamo en el Leganés, donde el contrato se le termina en julio, pero Southampton es el dueño de pase y allí está vinculado hasta 2021. "A mí se me termina el contrato un día después de la fecha en que se reanudaría la Liga. Así que no sé que va a pasar. Tengo un año más en Inglaterra pero creo que la idea va a ser salir", cerró.

