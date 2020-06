Ex-Real Madrid sobre Pizarro: "No verlo en el Mundial llamó la atención"

Claudio Pizarro sin duda es un jugador importante para el fútbol peruano. Hizo historia en Alemania y dejó el nombre del país en alto.

La polémica con su nombre sin embargo pasa por su nivel en la Selección. El Bombardero tiene 20 goles en 85 partidos y casi no participo en el único proceso exitosos de los últimos tiempos: el último.

A pesar de esto, muchos aún cuestionan si debió o no ir a Rusia hace dos años. El mismo delantero ha manifestado que le dolió no ser llamado y aseguró que Ricardo Gareca no fue pensante al dejarlo fuera.

Tras estas palabras, se generó la polémica. Sobre este punto, ahora, quien se manifestó fue nada menos que Fernando Morientes, ex-Real Madrid y Selección España.

"Es un jugador mítico de Perú y es verdad que no verle a lo mejor en un evento tan importante llama la atención. Lo que pasa es que desconozco los motivos por los que no fue convocado y tampoco puedo opinar mucho", señaló el hoy Embajador de LaLiga española.

"Yo te puedo decir, personalmente, he ido a mundiales y otras veces no he acudido, y seguramente el jugador en ese instante no se encuentra en el mejor momento o el cuerpo técnico piensa que hay otros que lo pueden hacerlo mejor, pero sí, cuanto menos llama un poco la atención", concluyó sobre el caso.

