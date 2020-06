Importante exfutbolista del Real Madrid habló sobre la actualidad de James Rodríguez

No es bueno el presente del mediocampista colombiano en el club que dirige tecnicamente el francés Zinedine Zidane. James Rodríguez no está dentro del once titularidad y estos podrían ser sus últimos juegos en el plantel blanco.

Ante este panorama, Fernando Morientes, exdelantero del Real Madrid entregó sus declaraciones a El Espectador en una entrevista en la cual defendió el talento del mediocampista cafetero.

"Pase lo que pase de aquí al final de temporada, yo no creo que James haya pasado sin pena ni gloria. Estamos hablando de un jugador extraordinario, mítico para Colombia, para su selección", sostuvo el exjugador del cuadro merengue.

Morientes reconoce el trabajo de James en la casa blanca y recordó grandes episodios que ocurrieron durante sus primeros partidos. "No todos los futbolistas pueden triunfar al mismo nivel. En la primera época acá, James tuvo partidos extraordinarios y dejó evidencia de su talento, lo puso al servicio del Real Madrid con goles maravillosos", sostuvo.

El exatacante confía en las habilidades del colombiano y admite que triunfar en el equipo capitalino es un asunto complicado. "Es verdad que tuvo que salir y ahora que volvió no ha tenido la participación que seguramente él y los aficionados quisieran, pero triunfar en el Real Madrid es muy complicado por la competencia que hay y precisamente él ocupa una posición en la que hay muchos hombres con talento y proyección", afirmó.

