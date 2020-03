Un crack: Fernando Morientes reveló el consejo que le dio Hugo Sánchez

Hugo Sánchez y Fernando Morientes son historia viva del Real Madrid, uno de los equipos más grandes del mundo.

Es por eso que cuando narran viejas vivencias, hay que escucharlos. Esta vez, el delantero español reveló un consejo que le dio el mexicano para no recibir tantas patadas.

"Me dijo que me pusiera dos espinilleras, una por delante y una por detrás: 'El rival intentará hacerte daño y tienen la ventaja en el campo, porque tú los tienes a tus espaldas y ellos te miran de frente'. Lo intenté, pero por incomodidad no pude", explicó el Moro.

Además, el surgido en Albacete calificó al Pentapichichi como "una de las grandes leyendas del futbol mundial. Tuve oportunidad de conocerle como jugador y persona. Le pedí consejos. Es referente para cualquier madridista".

Además, aseguró que tenían varios puntos en común: "Nuestro objetivo era hacer goles y hacer feliz a mucha gente. Si quieres hacerlo así, pues debes parecerte a Hugo. Tenía unión con la grada y le ponía mucho entusiasmo para jugar".

¡Cuántos elogios, Hugol!

