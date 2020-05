Ex de Villa se defiende, dice que los videos "son viejos" y está muy indignada

La vida de Sebastián Villa, jugador de la Selección Colombia y Boca Juniors, no ha sido la misma después de la noche del 27 de abril, cuando Daniela Cortés, su expareja, publicó una serie de videos y fotografías en los cuales denuncia que ha sido victima de violencia de género por parte del futbolista y en una extensa carta aseguró que había sufrido maltrato durante los últimos dos años de relación con el colombiano.

Luego de esto, Daniela impuso una demanda ante la justicia argentina, en medio de unas fuertes declaraciones de su abogado, Fernando Burlando, en las cuales trataba de "rata" al jugador y pidió cárcel para Villa. Días después fue el turno del colombiano en los estrados judiciales y allí impuso una contrademanda por extorsión a Daniela, asegurando que la mujer le pedía fuertes sumas de dinero para "no acabar con su carrera" y luego respondió por el caso de violencia de género.

Tras la presentación de Villa, en las redes sociales se conocieron unos videos que el jugador habría presentado para defenderse, en los cuales se ve cómo los dos tienen una discusión, ella supuestamente no lo deja salir de la casa y, además, hay una conversación con la exsuegra de Villa en la cual le pide a Daniela que se calme. En el Diario Olé se aseguró que Villa dijo a la justicia que: "Daniela me tira una vela y me pega un puño en la boca. Tengo un video prueba de ello. Ya de ahí me dirijo hacia la parte de afuera de la casa, saco mi pasaporte, lo pongo en mi bolso".

#ViolenciaDeGénero Este domingo se originó un nuevo capítulo entre Daniela Cortés y Sebastián Villa, quienes siguen con sus defensas en la justicia https://t.co/9OiNe0gVf1 — Depo (@depoweb) May 10, 2020

Ahora, Daniela sigue su ronda por los medios de comunicación denunciando el caso y se refirió a los videos que andan en las redes sociales y dijo: "Yo quiero aclarar que los videos que están circulando son viejos. Son de discusiones pasadas en las que él me grababa de forma burlesca y humillante y se los mandaba a sus amigos para provocarme y yo defenderme. No son del 27 de abril. Se puede ver la diferencia del corte de cabello, que él aparece rapado".

En el último video que aporta la defensa de Villa a la causa el jugador denuncia que Cortés lo agrede con un golpe en la espalda.

Está serie de videos fueron aportados a la justicia en la declaración de Villa

La causa sigue si curso en la fiscalía de Esteban Echeverría pic.twitter.com/bzeHxX4lF5 — Luis Fregossi (@LuisFregossi) May 8, 2020

En comunicación con Crónica TV, dijo además: "El publicaba esto excusándose, queriendo limpiar su imagen, ridiculizándome de esa manera con pruebas falsas. Diciendo que supuestamente eso pasó el 27 de abril. Cuando el 27 de abril él está con sus valijas. No hubo ningún forcejo, nada como para... No te imaginás la indignación que tengo, porque si una sale a hablar siempre tiene que salir a hablar con la verdad". Y agregó: "Sí, los representantes de él llamaron muchas veces a mi familia y en ocasiones hasta me llamaron mí, pidiendo hablar conmigo porque sabían él estaba en un momento vulnerable. Mi familia estaba desesperada. Yo acá no veo redes, no veo noticias".

