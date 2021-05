Estoyanoff contó su peor momento: "No le encontraba motivación a la vida"

Trece títulos como profesional, una rica historia en Fénix y, más que nada, en Peñarol. Jugador de la Selección de Uruguay y de recorrido en Europa, precisamente en España en clubes como el Valencia o el Deportivo La Coruña, entre otros. Fabián Estoyanoff ha tenido una carrera profesional que muchos solo pueden soñar.

Sin embargo, la realidad que sufrimos hace unos meses con Santiago El Morro García nos recordó que desde afuera todo es perfecto, pero puertas adentro lo que se imaginan los fanáticos no es tan así. "Los futbolistas no somos robots", es una frase justamente del goleador. De eso habló El Lolo.

"Fénix siempre estuvo conmigo en los momentos más difíciles. Cuando yo vine de Arabia sufrí una fuerte depresión, algo parecido a lo que le pasó al 'Morro' García. Tuve la suerte de tener compañeros de fierro y a un entrenador como Gustavo Ferrín", aseguró en una entrevista con Sport 890 respecto a lo que vivió en 2016, tras jugar en el Al-Nassr.

Además, agregó: "A veces estaba cuatro o cinco días sin entrenar porque no le encontraba motivación a la vida, no tenía fuerzas, me levantaba a las cuatro de la tarde. Es un momento muy duro para un ser humano y es muy difícil de entender. Al principio me lo guardaba, lo sabía solo mi mamá, venía de una separación y estaba solo en Arabia. Por suerte me vine a Uruguay cuando me agarró el peor momento, pero estaba rodeado de la familia hermosa que tengo y pude salir adelante por el tratamiento".

Por último, sentenció: "Por eso me llegó tan fuerte lo del 'Morro'. Seguramente una de las cosas que él no tuvo fue el apoyo del club y por eso tomó la decisión que tomó. Si el club te deja de lado, la cabeza te trabaja. Hasta ahora diciéndolo siento que me ahogo".

