Un ex-Boca dijo que Fabra "hizo lo que tenía que hacer" y tildó a Izquierdoz de "vende humo"

La pelea entre Carlos Izquierdoz y Frank Fabra tomó muchísimo revuelo en el mundo del fútbol argentino y sudamericano. Además del flojo nivel de Boca ante Talleres el último domingo por la Copa de la Liga, la discusión con cachetada de por medio entre los defensores no le gustó nada a los hinchas.

Entre todos los que se tomaron un tiempo para referirse a este caso que se hizo viral, hubo una postura casi unánime de responsabilizar al colombiano de destapar una supuesta interna dentro del plantel. Sin embargo, a algunos no les convenció del todo la actitud del Cali.

Uno de los que fue en contra de la corriente es Fabián Vargas, exmediocampista de Boca que cosechó títulos locales e internacionales con la camiseta azul y oro. En ESPN Colombia, el exjugador justificó la actitud de su compatriota: "Eso era lo que había que hacer. No podía dejarse gritar de esa forma, era lo que había que hacer pero no lo hizo en el lugar indicado".

Luego de sorprender a todo el estudio con esa declaración, Vargas continuó explicando su postura: "No lo tendría que haber hecho en frente de todos, ahí estuvo la equivocación de Frank. Le generó un problema grande al equipo porque ahora todos están hablando de internas, que no hay manejo de grupo, que está rota la relación entre los jugadores y no. Es normal, esto pasa todo el tiempo. Yo jugue en la Argentina y sé como es en Argentina. Si uno deja que lo pasen por encima sin respeto no hay nada que hacer".

ATENCIÓN



Esto dijo Fabián #Vargas sobre la pelea entre Fabra y Izquierdoz. ¿Compartes la opinión del panelista? Opina con el #ESPNFColombia. pic.twitter.com/XdWHa84DUW — ESPN Colombia (@ESPNColombia) March 22, 2021

Por último, Fabián fue muy tajante con Carlos Izquierdoz, el subcapitán de Boca que, a priori, fue el más respaldado por hinchas luego de ese impactante encontronazo.

"Lo que tenía que hacer era aguantársela en ese momento y arreglar el problema con Izquierdoz en el vestuario. Porque si lo ven, está revoleando los brazos, vendiendo humo para hacerse que él es el que manda y no es así. Hay que respetar para ir a reclamar", descargó Vargas. ¡Durísimo!

