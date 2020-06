Fabra sueña con retirarse en el Xeneize: "Estar en Boca ha sido lo más grande que me ha podido pasar"

Luego de destacarse durante los primeros años de su carrera en distintos clubes de su colombia natal, Frank Fabra, a principios del 2016, decidió aceptar uno de los retos más destacados desde que inició su trayectoria profesional: jugar en Boca.

Pese a que en uno de sus mejores momentos sufrió un duro revés al romperse el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda a escasos días de comenzar el Mundial de Rusia 2018, el futbolista demostró que la perseverancia es una de sus principales características. Sin bajas los brazos, Frank se recuperó con creces y al día de la fecha logró convertirse una vez más en una de las figuras del Xeneize.

Fabra arribó a Boca a principios del 2016 (Foto: Getty)

En diálogo con el canal oficial de Boca en YouTube, el defensor, haciendo referencia a la felicidad que lo impulsa a aumentar su sed de gloria con la institución argentina, manifestó: "Lo que me motiva de esta institución que siempre tienes que dar un poquito más, no puedes conformarte de poder representar a esta institución".

�� "Sería hermoso retirarme en Boca"



Frank Fabra en diálogo con el canal oficial del club en YouTube ✍ pic.twitter.com/x0OsqPcX6u — Bolavip Argentina (@BolavipAr) June 13, 2020

A sabiendas que en algún momento le tocará colgar los botines, Fabra, mirando hacia el futuro, continuó: "Me planteo seguir ganando títulos, y si me quiero retirar en el equipo sería muy lindo para mí. He regalado lo mejor de mi en cada partido y en cada momento".

Por último, sin olvidarse de los aficionados de Boca que siempre le demostraron su apoyo, Frank cerró: "Siento el cariño de mis compañeros y de los hinchas. Ha sido importante y lindo ver cómo me quieren y cómo le lo demuestran. Estar en Boca ha sido lo más grande que me ha podido pasar, así como vestir la camiseta de la Selección de Colombia".

