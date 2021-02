"Falta de criterio": Fernando Egúsquiza contra el Gobierno por prohibir deportes

Estamos con coronavirus y todos entendemos que hay que cuidarse. Sabemos que hay que mantener la distancia, lavarse las manos, estar en espacios abuertos y salir lo menos posible. Eso está claro.

Hay, sin embargo, muchas otras cosas que no están claras. Una de ellas pasa por los criterios que se usan para prohibir algunas actitividades y permitir algunas otras.

Hace días, por ejemplo, se viene viendo como limitan a los deportistas profesionales trabajar, mientras programas televisimos que no tienen otro fin más que entretener desarrollan su actividad sin ningún problema.

"Hemos evaluado el pedido de los deportistas, sin embargo, la mayoría de deportes tienen un alto riesgo de contagio porque son grupales. Por ahora, hemos decidido no reabrir ninguna actividad adicional. Se pretende evitar el contacto físico o las aglomeraciones", señaló esta mañana Violenta Bermúdez, primera ministra del Perú.

Tras ello, distintas voces se manifestaron. "Falta de criterio y desconocimiento. ¿Alto riesgo de contagio? A todas luces pésima evaluación...", escribió por ejemplo Fernando Egúsquiza.

Cómo él, muchos se levantaron. Evidentemente, no están mostrando buena gestión en este sentido, pues ha quedado claro que no son focos de contagio y hay muchas maneras de hacer que funcione. En fin, cuando no se quiere, está difícil.

