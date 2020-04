Farid Díaz fue contundente y troleó a Millonarios: "Yo era feliz ganándole"

El fútbol se encuentra detenido a causa del coronavirus y en diferentes lugares del planeta la cuarentena ha sido una medida para prevenir los contagios. En la seguridad de su casa, el defensor Farid Díaz recordó su paso por Atlético Nacional y algunas anécdotas contra Millonarios.

"Tanto en El Campín como en el Atanasio siempre los liquidamos, solo perdí una vez, fue con Osorio una vez 3-2 en Bogotá", fue uno de los primeros recuerdos de Díaz en una entrevista que le brindó a Mitch Ospina.

El futbolista del Nacional de Paraguay fue contundente y tuvo tiempo para burlarse del conjunto capitalino. "Para nosotros era el clásico; por encima del clásico paisa para mí, yo era feliz ganándole a Millonarios", puntualizó.

Durante la entrevista, el nacido en Codazzi también habló de la victoria de Nacional sobre el conjunto albiazul en 2016 de la Liga antes de emprender su viaje al Mundial de Clubes. "El ‘profe’ (Reinaldo Rueda) comienza la charla en el entreno y me dice ‘querés jugar, mirá que viajamos y no sé qué. Yo le dije, vamos a meterle con todo porque vamos perdiendo, les volteamos la serie y nos vamos felices. Me acuerdo que el primer tiempo era para haber ganado 4-0, se salvaron mucho".

"Para mí, el mejor gol que he hecho en mi carrera y siempre lo voy a gritar", @farid_diaz19 sobre el gol a @MillosFCoficial para eliminarlos previo al viaje a Japón. #CharlaTécnica con @mitchgordospina. #RadarVerdolaga pic.twitter.com/nHROZdGGX6 — RadarVerdolaga en Casa �� (@RadarVerdolaga_) April 15, 2020

En la reciente temporada el cafetero ha militado en seis partidos en el campeonato paraguayo y continúa a la espera del regreso de la actividad en aqul país.

