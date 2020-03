Farinella: "River fue el único que estuvo a la altura"

Este martes en que se espera que se confirme la suspensión de todas las competiciones del fútbol argentino, Leo Farinella volvió a defender la postura de River de no presentarse a jugar ante Atlético Tucumán, por la primera fecha de la Copa de la Superliga, contra lo dispuesto por la organización.

"Ni Tinelli estuvo a la altura, ni el fútbol argentino estuvo a la altura. Fue el único que siguió jugando en toda Sudamérica", expresó.

Y de inmediato agregó: "River fue el único que estuvo a la altura. Hay que ver si se cortó solo o si lo planteó y se le cagaron de risa. Porque hasta ayer se le cagaron de risa".

Ya en referencia exclusiva al duelo que no fue ante Atlético Tucumán, Farinella admitió que no estaría mal que al Millonario le dieran el partido por perdido, porque no asistió a jugar.

Pero aclaró: "Si hay otro tipo de castigo, si le quitan más puntos, me parecería una barbaridad".

Por otra parte, Juan Cortese, periodista que cubre el día a día de River en TyC Sports, expresó que le llama mucho la atención que la dirigencia no haya salido a hacer declaraciones públicas después de la decisión que se tomó.

