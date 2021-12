El 2021 fue histórico para Felipe Melo. El mediocampista brasileño fue capitán del Palmeiras que se quedó con dos ediciones de la Copa Libertadores en menos de un año. Sin embargo, el contrato del volante con el Verdão finalizó y tuvo que salir a buscar un nuevo rumbo.

En cinco años en el club, el exfutbolista de la Selección Brasileña conquistó cinco títulos, entre los que se encuentran, además de la cita máxima de clubes de Sudamérica, un Brasileirão, la Copa de Brasil y el Campeonato Paulista. El volante siempre coqueteó con una llegada a Boca Juniors, pero terminó desembarcando en otro club.

Este lunes se confirmó que Felipe Melo vestirá la camiseta de Fluminense por los próximos dos años. El conjunto carioca será su quinto equipo en Brasil tras haber representado a Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro y Gremio. Un enorme currículum que se completa con clubes del exterior de la talla de Fiorentina, Juventus, Inter de Milán y Galatasaray.

El mediocampista utilizará el dorsal '52' en homenaje a la Copa de Río obtenida en 1952, la cual cumplirá 70 años en 2022. "Soy un tipo que es leal a alguien que me es leal, que me da la oportunidad. Entonces mi lealtad es total al Fluminense, un club que me abrió sus puertas y esto no tiene precio para mí", comentó para el sitio oficial del Flu.

Y luego agregó: "Lo que le puedo decir al fluminense es que nunca faltará el compromiso y las ganas. Hoy el Fluminense es mi casa y sin duda haré de la camiseta del Fluminense mi segunda piel. Es lo mínimo que puedo hacer por un club tan grande que me abrió las puertas en este momento".